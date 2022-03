Ukrajinska vojska za prepoznavanje obrazov uporablja kontroverzni program Clearview AI

Zloglasni program Clearview AI, ki omogoča prepoznavanje obrazov in identifikacijo ljudi, po novem uporablja tudi ukrajinska vojska. Izvršni direktor podjetja je povedal, da so Ukrajini ponudili pomoč in da ji omogočajo brezplačno uporabo programa. Rusiji ga niso dobavili, so še dodali.

Clearview gradi največjo bazo posnetkov ljudi na svetu, za kar uporablja vse javno dostopne vire. V bazi ima že 10 milijard posnetkov ljudi, s čimer lahko prepozna večino prebivalcev razvitih držav. V bazi sta tudi dve milijardi fotografij z ruskega družbenega omrežja VKontakte, zaradi česar je program uspešen tudi pri prepoznavanju prebivalcev Rusije.

Za kaj točno Ukrajina uporablja Clearview AI, uradno niso razkrili. Neuradno pa pravijo, da ga uporabljajo za preverjanje ljudi na kontrolnih točkah, prepoznavanje umrlih, boj proti lažnim informacijam in podobno. V vsaki vojni so informacije dragocene, Clearview pa lahko ponudi veliko informacij o identiteti ljudi.

Že pred vojno so Clearview AI uporabljale številne države na svetu. Zaradi kontroverznosti pa so si nabrali tudi precej tožb, denimo v Evropi in ZDA. Tudi v Franciji je regulator denimo sporočil, da uporaba ni dovoljena.

Reuters