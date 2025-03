Objavljeno: 11.3.2025 07:30

Ukrajinci napadli X

Platforma X (nekdanji Twitter) je doživela večji izpad, ki je trajal več ur.

Po podatkih spletnega mesta Down Detector so uporabniki družabnega omrežja X v ponedeljek, 10.3., med 5:30 in 6:30 po vzhodnoameriškem času poročali o težavah s storitvijo, pri čemer sta bila kasneje zabeležena še dva večja izpada. Elon Musk, lastnik platforme, je izjavil, da je bil razlog za težave množični kibernetski napad, za katerim naj bi stala velika, usklajena skupina ali država. Čeprav Musk ni predložil dokazov, strokovnjaki pravijo, da je tak napad mogoč. Isik Mater, raziskovalni direktor pri organizaciji NetBlocks, je za NBC News povedal, da bi lahko šlo za napad DDoS, saj vzorec večkratnih izpadov ustreza takšnim napadom.

Musk je kasneje v intervjuju za Fox Business pojasnil, da so bili IP naslovi napadalcev locirani na območju Ukrajine. Podjetje Cloudflare je v svojem poročilu o kibernetskih grožnjah za zadnje četrtletje 2024 ugotovilo, da je Ukrajina ena izmed največjih virov napadov DDoS, takoj za Singapurjem, Hongkongom in Indonezijo. To ni prvič, da je Musk za težave platforme X okrivil napad. Podobno je trdil že lani, ko je imel v živo prenos pogovora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki zaradi tehničnih težav ni deloval pravilno.