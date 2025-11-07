Ubuntu Unity pred prelomnico: ko mladostni genij odraste in časa zmanjka

Projekt Ubuntu Unity, nekoč svež dokaz moči odprtokodne skupnosti, se je znašel v resnih težavah. Glavni razvijalec, ki je oživil Canonicalov opuščeni namizni vmesnik Unity, se zdaj zaradi šolskih obveznosti ne more več v celoti posvečati projektu. Skupina, ki stoji za distribucijo, zato javno prosi skupnost Ubuntu za pomoč, preden projekt zdrsne v pozabo.

Zgodba Ubuntu Unityja je bila dolgo navdihujoča. Leta 2020 ga je ustanovil tedaj komaj desetletni Rudra Saraswat, ki je želel rešiti Unity iz pozabe po tem, ko ga je Ubuntu zamenjal z okoljem GNOME. S svojim izjemnim znanjem in zagnanostjo je Saraswat v nekaj letih projektu povrnil ugled, Unity pa je leta 2022 postal uradna različica Ubuntuja.

A vzdrževanje celotne distribucije zahteva čas, ki ga najstnik preprosto nima več. Po besedah člana ekipe Maika Adamietza se je razvoj ustavil, v zadnji različici Ubuntu 25.10 pa so se pojavile kritične napake, zaradi katerih izdaja ni bila objavljena. Zadnji ISO-posnetki so bili ustvarjeni samodejno, brez ročnega testiranja, zato se kopičijo neodpravljene napake, ki lahko onemogočijo namestitev in nadgradnjo sistema.

Adamietz in njegov sodelavec Tobiyo Kuujikai priznavata, da nimata dovolj tehničnega znanja, da bi lahko prevzela vlogo vzdrževalcev. Oba zato pozivata izkušene uporabnike in razvijalce Ubuntuja, naj priskočijo na pomoč – bodisi s popravki napak bodisi s prenosom znanja. Cilj je, da bi Unity spet deloval tako stabilno kot različica 24.04 in da bi ekipa lahko pravočasno pripravila naslednjo izdajo, načrtovano za april 2026.

Primer Unityja razkriva krhko naravo številnih odprtokodnih projektov, ki temeljijo na delu enega samega posameznika. Ko ta izgubi čas ali motivacijo, celoten projekt obstane. V primeru Ubuntu Unityja je prihodnost odvisna od tega, ali bo skupnost znala stopiti skupaj – in ohraniti dediščino, ki jo je začel izjemno nadarjeni mlad razvijalec.