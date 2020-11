Uber naj bi prodal oddelek za samovozeča vozila

Objavljeno: 15.11.2020 07:59

V spletu so se pojavile govorice, da se naj bi Uber dogovarjal za prodajo oddelka za razvoj samovozečih vozil.

Gre za Uber Advanced Technologies Group, v katerega so med drugim investirali tudi Toyota, Denso in SoftBank. Za nakup se naj bi zanimalo zagonsko podjetje Aurora Innovation, tega so ustanovili trije veterani industrije avtonomnih vozil (prihajajo iz podjetij Google, Tesla in Uber). Podrobnosti niso znane, nobeno izmed omenjenih podjetjih novice še ni komentiralo. Odprodaja tega podjetja bi Uberju odprla možnosti za druge, cenejše naložbe. Ta segment ima sicer veliko dolgoročnega potenciala, a trenutno prinaša izgubo. Uber se naj bi za morebitno prodajo zanimal tudi pri drugih, predvsem avtomobilskih podjetjih.