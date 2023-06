Twitterji oglaševalski prihodki so se razpolovili

Prihodki od oglaševanja so na Twitterju v primerjavi z lanskim letom za 59 odstotkov nižji, če gledamo zadnjih pet tednov. Od 1. aprila do vključno prvega tedna maja so na ameriškem trgu znašali 88 milijonov dolarjev, kar je bistveno manj pričakovanj.

Elon Musk, novi lastnik Twitterja, je aprila v intervjuju za BBC dejal, da so se po njegovem védenju vrnili praktično vsi oglaševalci. A interni dokumenti, do katerih se je prikopal The New York Times, kažejo drugačno sliko. Ti predvidevajo, da bodo tudi junija prihodki pol nižji kot lani, enak trend pa naj bi se nadaljeval do konca leta. Ni pričakovati, da bi se poslovanje kmalu izboljšalo.

Oddelek za marketing je zaskrbljen, da se oglaševalci ne bodo vrnili, ker jih odvrača porast sovražnega govora. Prav tako se pojavljajo oglasi, ki tradicionalnim oglaševalcem niso všeč, denimo za marihuano in spletne igralnice.

Vrednost podjetja je vse nižja. Musk je zanj odštel 44 milijard dolarjev, a je zaposlenim že kmalu povedal, da je realno pol nižja. Najnovejše ocene neodvisnih analitikov postavljajo vrednost podjetja na kakšnih 15 milijard dolarjev. Musk je v vmesnem času agresivno krčil stroške, kar je pomenilo velika odpuščanja, in skušal povečati prihodke z naročninami (npr. na Twitter Blue), kar pa je šlo slabše od pričakovanj. Pred Twitterjem so temni časi.