Twitterjevim težavam ni videti konca

Družabno omrežje Twitter je vse od Muskovega prevzema v velikih težavah. Poleg tekmecev, ki mu dihajo za vrat in med katerimi prednjači Bluesky, ga pestijo tudi številne tehnične težave.

Aprila so uporabniki odkrili napako v funkciji Circle, ki uporabnikom na Twitterju omogoča pošiljanje zasebnih sporočil. Sporočila, namenjena ožjemu krogu prejemnikov, so bila v resnici na ogled tudi tujcem. Skoraj mesec dni kasneje je podjetje končno komentiralo težavo. Twitter je prizadete uporabnike obvestil, da je bila izpostavljenost posledica varnostnega incidenta, ki so ga uspešno rešili. Za vse nevšečnosti so se pri Twitterju opravičili.

Na spletu prevladuje mnenje, da so se zasebna sporočila znašla v javnosti, ker Twitter vsebine funkcije Circle ni izločil iz svojega algoritma priporočil. Ker se je težava pojavila v času prvega kroga odpuščanj Elona Muska in Twitter ni imel oddelka za stike z javnostjo, podjetje težave sprva ni priznalo.

Na splošno se je Twitter od prevzema podjetja s strani Muska oktobra soočal z večjim številom tehničnih težav. Milijarder je zmanjšal število zaposlenih v podjetju za vsaj 60 odstotkov, pri čemer je oklestil tehnične ekipe in se znebil vodilnega kadra. V tem času je Twitter doživel več izpadov in zmedo glede uvajanja novih in odstranjevanja starih funkcij.