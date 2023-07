Twitterjevi oglaševalski prihodki pol nižji

Twitterjevi oglaševalski prihodki so se od Muskovega prevzema podjetja razpolovili, je v soboto sporočil Elon Musk. Zaradi nižjih prihodkov in visokih dolgov, ki so nastali zaradi prevzema, je denarni tok podjetja še vedno negativen. Rešiti to težavo je prioriteta, preden se bodo lahko osredotočili na druge naloge, je dodal.

Odkar je Musk oktobra lani podjetje prevzel za 44 milijard dolarjev, je odpustil 80 odstotkov zaposlenih in izvedel radikalno krčenje stroškov. A to ni pomagalo, saj so prihodki upadali praktično enako hitro. Zaradi razraščanja sovražnega govora so se oglaševalci začeli umikati, ker ne želijo povezav svojih blagovnih znamk z neprimernimi vsebinami.

Po trenutnih cenitvah je podjetje vredno manj kot 20 milijard dolarjev, medtem ko Musk obljublja 250 milijard dolarjev v prihodnosti. A da se bo to zgodilo, bo moral Musk najprej zadovoljiti uporabnike, nato pa spet pridobiti oglaševalce. Trenutke šibkosti pa odlično izkorišča konkurenca. Sprva je kot decentralizirana odprta alternativa nastal Mastodon, sedaj pa je Meta zagnala svoj Threads, ki je v prvih dneh pridobil že več kot 100 milijonov uporabnikov. Twitter ima pred seboj zelo težko nalogo.