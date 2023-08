Objavljeno: 7.8.2023 10:00

Twitter zamuja z izplačili

Če ljudem obljubiš plačilo, se bodo na to tudi prijavili. To je na lastni kožni spoznal Elon Musk, saj njegov X – nekdanji Twitter – ni zmogel navala uporabnikov, ki so se prijavili v program za izplačilo dohodkov od oglaševanja, zato so izplačila prestavljena. Uporabniki so milo rečeno razburjeni.

Elon Musk je že februarja napovedal, da bodo uvedli program za preverjene uporabnike, v katerem jim bodo plačali del izkupička od prikaza oglasov ob njihovih objavah. Pogoj je, da gre za preverjene uporabnike z modro kljukico, da imajo vsaj 15 milijonov prikazov objav v zadnjih treh mesecih in vsaj 500 sledilcev. Najnovejša izplačila so bila predvidena za 31. julij, a se to ni zgodilo. Namesto tega je X sporočil, da je zanimanje preseglo njihova pričakovanja, zato bodo morali uporabniki počakati nekoliko dlje.

Da X-ova plačila zamujajo, ni nič novega. X pod Muskom ni plačeval najemnine, ni plačeval odpravnin nekaterim zaposlenim v tujini in podobno. Trenutno je proti podjetju vloženih devet tožb, v katerih se zahteva poplačilo 14 milijonov dolarjev zapadlih obveznosti. Za zdaj je tok denarja enosmeren – modra kljukica stane osem dolarjev in je pogoj za sodelovanje v programu za izplačilo, ki pa zamuja. Vas to na kaj spominja?