Twitter začel označevati tvite, ki potrebujejo preverjanje dejstev. Prva žrtev je Donald Trump.

Ob tvitu, ki ga je Trump napisal o »zagotovem« goljufanju pri glasovanju po pošti, je Twitter pripel značko s povezavo, ki bralca opozarja, da objava potrebuje preverjanje dejstev.

Družabna omrežja so ključni medij pri širjenju lažnih in nepreverjenih novic, pa tudi teorij zarote, zato se ta zadnje čase trudijo bralce ustrezno osveščati. Nekatere objave uradni moderatorji neposredno brišejo iz spletišč, nekatere pa opremljajo z uradnimi značkami, ki bralca opozarjajo, da je z objavo nekaj narobe in ponudijo alternativno/pravo razlago. Predvsem zadnje čase je bilo v zvezi epidemije COVID-19 videti kar nekaj tovrstnih značk, med drugim tudi na Youtubu.

Dejstvo pa seveda je, da so nekateri na tem svetu bolj enakopravni kot drugi, zato se le redko zgodi, da bi družabno omrežje tako javno stigmatiziralo kakšno javno osebnost ali politika. Ne toliko zaradi njegove »pomembnosti«, kot zaradi tega, ker ima za seboj množico sledilcev in bralcev (Donald Trump ima na Twitterju 80 milijonov sledilcev), ki bi se lahko zato obrnili stran, spletišče pa bi ostalo brez znatnega dela prometa in s tem prihodka.

Twitter se je tokrat odločil drugače – objavi Donalda Trumpa, da bodo volitve po pošti, ki jih bodo za novembrske volitve organizirale nekatere ameriške zvezne države, »zagotovo goljufija«, je pripel značko »Get the facts about mail-in ballots«, povezava pa vodi na članke resnih medijskih družb, kot so Washington Post in CNN, ki pojasnjujejo, zakaj temu ne bo tako. Trump je Twitter že obtožil vmešavanja v volitve in pripisal, da »kot predsednik tega ne bo dovolil«. Vprašanje je seveda, kaj bo v tej smeri lahko naredil, saj je Twitter pač privatno podjetje, ki na svojih straneh samostojno določa pravila obnašanja.

Trumpova volilna kampanja je sicer iz Twitterja že pred časom umaknila plačljivo oglaševanje.