Twitter (X) kmalu le še plačljiva storitev

Elon Musk namerava uporabo družabnega omrežja X, nekdaj znanega pod imenom Twitter, zaračunati sleherniku.

Elon Musk je v nedavnem spletnem pogovoru z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanyahujem razkril, da se družbeno omrežje Twitter, zdaj znano kot X, počasi oblikuje v popolnoma plačljivo storitev. Musk je pojasnil, da bo plačljivi model uvedel zaradi velikega števila botov, ki kvarijo kakovost in ugled omrežja. X trenutno beleži 550 milijonov uporabnikov, ki dnevno ustvarijo med 100 in 200 milijonov objav. Koliko jih je med njimi ljudi, ni jasno. Cene uporabe družabnega omrežja X Musk v pogovoru ni razkril.

Po prevzemu Twitterja za približno 44 milijard dolarjev oktobra 2022 je Musk izvedel obsežna odpuščanja in korenite spremembe platforme. Med drugim je ponovno aktiviral račune, ki so bili prej suspendirani, vključno z računom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Pogovor z izraelskim premierjem je Musk izkoristil za obrambo pred kritikami, da njegovo družbeno omrežje širi sovražni govor in antisemitizem.