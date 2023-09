Objavljeno: 29.9.2023 05:00

Twitter širi največ neresnic med družbenimi omrežji

V prvem poročilu o problematiki dezinformacij na družbenih omrežjih, ki ga je za Evropsko unijo pripravil TrustLab, je Twitter oziroma X izpostavljen kot najbolj problematična platforma. V primerjavi Twitterja, Facebooka, Instagrama, TikToka, LinkedIna in YouTuba na Poljskem, Slovaškem in v Španiji je močno izstopal z največjo vidnostjo dezinformacij.

Poročilo je nastalo na pobudo preverjenih platform v okviru Kodeksa za boj proti dezinformacijam, ki je bil sprejet leta 2018. Med podpisniki so tudi večja družbena omrežja z izjemo Twitterja, ki je maja letos odstopil od Kodeksa. Kljub temu (in zamenjavi imena v X) je platforma vključena v prvo poročilo, ki je večinoma nastalo pred izstopom.

V pilotnem poročilu so se osredotočili na tri države EU in na najbolj priljubljene platforme. V poročilu ugotavljajo, da so dezinformacije na Twitterju zelo vidne in imajo velik angažma uporabnikov. Poleg Twitterja je le še YouTube platforma, kjer uporabniki več interagirajo z dezinformacijami kakor z resničnimi informacijami.

Evropska unija je zato pozvala k ukrepanju. Čeprav je X odstopil od kodeksa, ga to ne odvezuje obveznosti, je poudarila evropska komisarka Vera Jourova. Poudarila je, da zakonodaja, kakršna je DSA, od vseh velikih platform terja sodelovanje in aktivni boj proti dezinformacijam.

