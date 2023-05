Twitter se umika iz kodeksa boja proti dezinformacijam

Družbeno omrežje Twitter odstopa od evropskega kodeksa boja proti dezinformacijam, v katerem je združenih več kot 30 platform, oglaševalcem, organizacij civilne družbe in preverjevalcev dejstev. Čeprav je kodeks prostovoljen in lahko podpisniki sami odločijo, katere ukrepe bodo uvedli, se je Twitter umaknil. A to ga ne odvezuje obveznosti.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, ki je novico delil kar prek Twitterja, je pojasnil, da 25. avgusta začne veljati Zakon o digitalnih storitvah (DSA), ki je še strožji in hkrati obvezen. To je pospremil z besedami, da Twitter lahko od odgovornosti beži, a se ne more skriti.

Elon Musk, direktor in lastnik Twitterja, ima svoj pogled na situacijo. Vztraja, da je na platformi sedaj manj dezinformacij kot ob prevzemu podjetja. Sicer je oddelek za boj proti sistematičnemu širjenju dezinformacij ukinjen, ker so zaposleni podjetje prostovoljno ali prisilno zapustili, a to ga ne moti. Na Twitterju se propaganda in dezinformacije še vedno hitro širijo.

Kakorkoli, od 25. avgusta bo moral Twitter vzpostaviti način za prijavo nezakonitih vsebin, hitro ukrepati in brzdati širjenje dezinformacij. V nasprotnem primeru bo zaradi kršitev DSA kaznovan in – če gre verjeti Bretonovi napovedi – se bo to zgodilo zelo hitro.