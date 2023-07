Twitter se poslavlja, prihaja X

Elon Musk očitno misli resno, ko pravi, da je napočil čas za slovo blagovne znamke Twitter. Prvi korak je že storjen, znamenito modro ptico je zamenjala ikona črke X.

Elon Musk in izvršna direktorica Twitterja, Linda Yaccarino, sta napovedala, da se bo podjetje v bližnji prihodnosti preimenovalo v X in novo znamko projicirala na sedež podjetja v San Franciscu. Trenutno je preprost bel logotip na črnem ozadju zamenjal ptico v zgornjem levem kotu spletne strani, oba pa sta logotip dodala tudi poleg svojih imen in modrih kljukic. Uradni račun Twitterja je bil preimenovan v X z novim logotipom in črnim ozadjem. V brskalniku je ptica sicer še vedno prisotna, a bržkone so tudi njej šteti dnevi.

Musk je že dolgo naklonjen črki X, saj je svoj bančni startup iz leta 1999 poimenoval x.com, vesoljsko podjetje SpaceX in podjetje za umetno inteligenco xAI. Če v brskalnik vnesemo naslov x.com, nas bo spletni pohajkovalec samodejno preusmeril na domačo stran Twitterja, saj je Musk leta 2017 domeno odkupil nazaj od podjetja PayPal.

Musk in njegova ekipa so od prevzema Twitterja napovedovali velike spremembe za prihodnost podjetja, preimenovanje pa ni izjema. X naj bi po Muskovih besedah v prihodnosti postal središče neomejene interaktivnosti, osredotočene na zvok, video, sporočila, bančništvo in še kaj, s čimer bo ustvarjal globalni trg za ideje, blago, storitve in priložnosti. X, ki ga bo poganjala umetna inteligenca, bo ljudi povezal na načine, ki si jih še ne moremo predstavljati. Smeli načrti se slišijo dobro, a vprašanje je, če bodo lastniku pomagali vrniti izgubljene oglaševalske dolarje in se uspešno spopasti z vedno bolj glasno konkurenco.