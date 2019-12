Twitter odstranil na tisoče savdskih računov

Twitter je odstranil skoraj 6.000 računov iz Savdske Arabije, saj naj bi šlo za propagandne račune, vodene s strani savdskega marketinškega podjetja.

Računi naj bi predvsem hvalili savdske oblasti, med drugim tudi z agresivnim re-tvitanjem in všečkanjem, večina vsebin naj bi bila v arabščini, nekaj pa jih je merilo tudi na zahodnjake. Po besedah odgovornih pri Twitterju naj bi računi kršili politiko »manipuliranja s platformo«. Septembra so pri Twitterju sicer že prepovedali nekaj savdskih računov zaradi podobnih manipulacij in propagande, med drugim tudi račun bivšega kraljevega svetovalca.