Objavljeno: 4.11.2022 12:00

Twitter naj bi danes začel odpuščati

Zaposleni v podjetju Twitter, ki ga je minuli teden prevzel Elon Musk, naj bi danes po elektronski pošti prejeli obvestilo o svoji usodi pri podjetju. Po poročanju ameriških medijev naj bi na Twitterju danes odpustili okoli 3700 zaposlenih.

Podjetje je potezo v elektronskem sporočilu, v katerem je napovedalo načrtovano zmanjšanje števila zaposlenih, utemeljilo z besedami, da je "žal nujna za zagotovitev uspeha podjetja v prihodnje".

"V petek bomo začeli težak proces zmanjševanja števila zaposlenih po vsem svetu," je Twitter v četrtek sporočil svojim zaposlenim v elektronski okrožnici, ki je pricurljala v ameriške medije.

Vsi zaposleni bodo danes do 9. ure po lokalnem oziroma do 16. ure po srednjeevropskem času prejeli elektronsko sporočilo z naslovom "Vaša vloga na Twitterju", piše v okrožnici.

Tisti, ki bodo izgubili službo, bodo obvestilo prejeli na svoj osebni e-poštni naslov, medtem ko bodo tisti, na katerih delo to ne bo vplivalo, obvestilo prejeli prek svojega e-poštnega naslova na Twitterju, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedeno v izjavi.

Po poročanju časopisa Washington Post namerava Musk, ki je družbeno omrežje prejšnji teden kupil za okoli 44 milijard dolarjev, odpustiti približno polovico od 7500 zaposlenih.

Pisarne Twitterja bodo danes ostale zaprte, vse kartice za dostop pa bodo deaktivirali. Verjetno gre za previdnostni ukrep, s katerim želijo preprečiti morebitne proteste odpuščenih. Nekateri zaposleni poročajo, da so jim iz centrale na daljavo že zbrisali službene osebne računalnike in jim preprečili dostop do službenih računov Slack in Gmail.

STA