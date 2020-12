Twitter kaznovan zaradi kršitev GDPRja

Objavljeno: 16.12.2020 13:19

Irska komisija za varstvo podatkov je Twitterju naložila kazen v višini 450.000 evrov zaradi kršitve regulative GDPR.

Twitter naj bi konec leta 2018 prepozno obvestil komisijo o hrošču v aplikaciji za Android, zaradi katerega bi lahko bili privatni zapisi na omrežju javno dosegljivi. Del regulative GDPR namreč govori tudi o pravočasni objavi potencialnih vdorov in varnostnih lukenj (konkretno v treh dneh). Pri Twitterju se sicer branijo, da so rok zamudili zaradi praznikov, saj se je varnostna pomanjkljivost odkrila med božičem in novim letom. Gre komaj za prvo tako kazen zoper kakega izmed večjih spletnih velikanov.

Vseeno pa je kazen smešno nizka – Twitter je imel lani za 1,47 milijard dolarjev profita, torej dobrih 4 milijonov dolarjev na dan, kazen pa je dobrih deset odstotkov tega.