Twitter je danes vreden le tretjino cene, ki jo je plačal Musk

Finančna družba Fidelity na oceni lastnega vložka v družabno omrežje Twitter ugotavlja, da je ta vreden le še 15 milijard ameriških dolarjev.

Elon Musk je lani kupil Twitter za 44 milijard USD in že takrat je bilo jasno, da je družbeno omrežje preplačal. Nikomur pa se ni svitalo, da je bilo preplačilo tako zelo veliko. Po podatkih investicijske družbe Fidelity je Twitter danes vreden približno 33 odstotkov tega, kar je milijarder plačal zanj. Kljub nedavnim trditvam Muska o tem, da bo Twitter obrnil potek zgodbe in postal celo dobičkonosen, se je izkazalo, da so pesimisti imeli prav. Družabno omrežje je ob prevzemu Muska izgubilo približno polovico svojih največjih oglaševalcev in mnogi se do začetka letošnjega leta še niso vrnili, tisti, ki pa so še naprej oglaševali na platformi, so ji namenili precej manj denarja.

Musk je izgubo želel nadomestiti z naročninama Twitter Blue in Subscriptions. Prva je mesečna naročniška storitev, ki plačljivim uporabnikom omogoča nadstandardne zmožnosti, kot so daljša sporočila in nekdaj zaželena modra oznaka pristnosti. Žal se je na Twitter Blue po zadnjih podatkih naročil manj kot odstotek celotne baze uporabnikov. Druga naročniška storitev so naročnine Subscriptions, ki uporabnikom omogočajo, da plačujejo mesečno pristojbino neposredno določenemu uporabniku Twitterja, da lahko dostopajo do ekskluzivnih plačljivih tvitov in drugih premijskih vsebin. Natančnih podatkov o dotičnih uporabnikih ni, a veliko pove dejstvo, da Musku za plačljivo vsebino plačuje le 0,018 odstotka njegovih sledilcev.

Musk je ob omenjenih porazih in številnih tehničnih težavah družabnega omrežja krmilo podjetja (vsaj navidezno) prepustil novi izvršni direktorici Lindi Yaccarino. Zanimivo bo videti, kam bo Twitter tako vrednostno kot funkcionalno pod njenim vodstvom zaplul v prihodnjih mesecih.