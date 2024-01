Twitter izgubil že 71 odstotkov vrednosti

Vrednost Muskove naložbe v Twitter, ki se je vmes preimenoval v X, še naprej drsi. Za podjetje, ki ga je oktobra 2022 kupil za 44 milijard dolarjev, bi danes dobil še manj kot lani. Po oceni podjetja Fidelity, ki je manjši solastnik podjetja, je Twitter vreden le še 12,5 milijarde dolarjev. To predstavlja 71-odstotno izgubo vrednosti.

Fidelity že več mesecev sproti odpisuje vrednost delnic, ki jih ima v lasti. Fidelity je ob Muskovem prevzemu podjetja sodeloval s 300-milijonskim vložkom, ki se je do danes že precej skrčil. Že v mesecih po prevzemu so odpisali približno dve tretjini vrednosti, trend pa se nadaljuje. Vmes so sicer nekajkrat vrednotenje popravili tudi rahlo navzgor, a trenutno je Twitter vreden najmanj po prevzemu.

Glavna težava je nestabilen vir prihodkov, saj so oglaševalci tako zaradi spremenjene politike objav na platformi kot tudi Muskovega obnašanja začeli odhajati. Manj prihodkov pa predstavlja težavo za obratovanje podjetja, četudi so odpustili že več kot polovico zaposlenih. Da je Twitter vreden precej manj kot ob prevzemu, je v preteklosti priznal tudi Musk, a trdi, da bo smer uspel obrniti.