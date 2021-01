Twitter dokončno zaprl Trumpov račun, Google in Play zapirata alternativo, aplikacijo Parler

Twitter je v petek sporočil, da je za stalno blokiral račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi tveganja nadaljnjega spodbujanja nasilja.

»Po natančnem pregledu nedavnih tvitov Donalda Trumpa in vsebin, povezanih z njimi, še posebej glede tega, kako so bili sprejeti in interpretirani na Twitterju, smo dokončno zaprli račun zaradi tveganja nadaljnjega spodbujanja nasilja«, je sporočil Twitter.

Odločitev za dokončno zaprtje računa je Twitter prejel po sredinem nasilju, ko so Trumpovi privrženci vdrli v poslopje zveznega kongresa, ki je potrjeval zmago demokrata Josepha Bidna na predsedniških volitvah 3. novembra.

Pred dokončnim zaprtjem računa je Twitter najprej v sredo za 12 ur blokiral Trumpov račun, nato mu ga je v četrtek spet odprl, nakar naj bi predsednik spet kršil pravila, kljub jasnim opozorilom, da bodo nove kršitve pripeljale do zaprtja računa.

Trump je podpornikom tvitnil, da jih nihče ne bo obravnaval nepošteno, in seznanil svet z odločitvijo, da ga 20. januarja ne bo na Bidnovo inavguracijo.

"Ta dva tvita je treba brati v kontekstu širšega dogajanja v državi in kako lahko predsednikove izjave mobilizirajo različna občinstva, vključno s podžiganjem nasilja, kot tudi v kontekstu vzorca obnašanja v zadnjih tednih," je sporočil Twitter, ki je v tem času skoraj vsako Trumpovo objavo označil kot sporno. Trump je vztrajal, da je zmagal na volitvah in da so bile te velika prevara.

Trump je sicer v zadnjih petih letih naredil izjemno veliko za rast števila naročnikov tega družbenega omrežja. Na Twitterju je imel 89 milijonov sledilcev.

Njegovi najbolj goreči podporniki so se že zdavnaj preselili na družbeni medij, poln teorij zarot, Parler. Uporabniki predsednika pozivajo, naj se jim pridruži in še sam odpre račun, da bodo lažje komunicirali.

Twitter je napovedal operacijo čiščenja ali zapiranja računov tistih, ki širijo teorijo zarote QAnon. Gre za teorijo zarote o državnem uradniku Q, ki razkriva sataniste in pedofile v vladi in pomaga Trumpu.

Razširila se je na številnih drugih družbenih medijih, najbolj pa je udomačena na Parlerju. Apple je v petek sporočil, da umika Parler iz svoje trgovine z aplikacijami, če podjetje ne uredi svoje politike glede objave vsebin, Google pa je aplikacijo že izključil iz trgovine Play.

STA