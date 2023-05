Twitter dobiva novo vodjo

Na čelo Twitterja prihaja sveža moč, je sporočil Elon Musk. Vodenje podjetja bo prevzela Linda Yaccarino, ki ima dolgoletne izkušnje na področju vodenja oglaševalskih oddelkov. Zadnjih 12 let je delala pri NBCUniversal, od koder se je sedaj preselila neposredno na vrh Twitterja.

Gre še za eno naglo potezo Elona Muska, ki je Lindo Yaccarino spoznal aprila letos na oglaševalski konferenci v Miamiju. Tam je pohvalila njegov pristop k vodenju Twitterja in ostalo je zgodovina, bi rekli. Kako se bo odvijalo njeno šefovanje v Twitterju, bomo videli. Yaccarino namreč sledi kot izjemno trda pogajalka, ki je v preteklosti zvijala roke mnogo predstavnikov največjih podjetij, hkrati pa ima ogromno stikov in poznanstev v teh podjetjih.

Ko je Musk lani jeseni kupil Twitter in nemudoma prevzel njegovo vodenje, je bilo podjetje v prostem padu. Zaradi njegovega nekonvencionalnega pristopa k vodenju, ki se je končalo z množičnimi odhodi in odpuščanji, se je število zaposlenih več kot prepolovilo. Musk sicer pravi, da je to nujno, sicer bi podjetje bankrotiralo. A takšna nuja je posledica močnega upada oglaševalskih prihodkov, ko so se podjetja začela umikati zaradi razraščanja toksičnih vsebin na platformi, odkar je Musk ukinil vrsto varovalk.

Linda Yaccarino ima sedaj samo dve nalogi: pripeljati nazaj čim več oglaševalcev ter ugajati Musku. Slalomiranje med njima bo zahtevno.