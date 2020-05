Twitch pripravlja lastne oddaje

Objavljeno: 9.5.2020 15:35

Spletišče Twitch, namenjeno predvajanju igranja iger v živo, pripravlja lastne oddaje, ki bodo ciljale predvsem na igralce računalniških iger.

Načrtujejo originalne, interaktivne oddaje, med drugim pogovorne oddaje, oddaje zmenkarij in razne nagradne igre (v stilu »Lepo je biti Milijonar«), šlo naj bi predvsem za resničnostne oddaje brez vnaprej pripravljenih scenarijev. Twitch, ki je sicer v lasti Amazona, v času karantene sicer beleži ogromno ogledov, v zadnjem mesecu si naj bi uporabniki ogledali za 1,2 milijardi ur vsebin – med najbolj popularnimi so igre Fortnite, Call of Duty in novejša Valorant. Pri omenjenih oddajah ciljajo predvsem na starostno skupino med 18 in 24 let. Od uveljavljenih storitev (denimo Netflix in HBO Go) se bodo ločili predvsem po interaktivnosti – gledalci bodo lahko vplivali na dogajanje v oddaji, v živo komentirali in nagrajevali udeležence.