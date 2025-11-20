Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 20.11.2025 10:00 | Teme: umetna inteligenca

Turisti v Londonu množično obiskujejo lažni božični sejem

Po družbenih omrežjih kroži oglas, ustvarjen z umetno inteligenco, ki promovira domnevno prvo božično tržnico pred Buckinghamsko palačo.

Božični sejem pred palačo v Londonu naj bi potekal od 14. novembra do 5. januarja 2026. Oglas prikazuje prikupne zasnežene stojnice, ustvarjene z umetno inteligenco. Številni so oglasu nasedli, a jih je na prizorišču pričakalo le mračno, prazno dvorišče. Bližnji stanovalci pravijo, da ljudje hodijo sem in tja, prepričani, da tržnica obstaja. Ko ugotovijo, da je ni, se razočarani odpravijo domov. Lažne slike in videoposnetki sejma so se pojavili na Facebooku, Instagramu in TikToku. Z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo tržnice je objavil tudi eden večjih profilov, London Travelers, ki ga upravlja ameriška potovalna agencija @hotel, a jo je pozneje odstranil.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji