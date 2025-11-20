Turisti v Londonu množično obiskujejo lažni božični sejem

Po družbenih omrežjih kroži oglas, ustvarjen z umetno inteligenco, ki promovira domnevno prvo božično tržnico pred Buckinghamsko palačo.

Božični sejem pred palačo v Londonu naj bi potekal od 14. novembra do 5. januarja 2026. Oglas prikazuje prikupne zasnežene stojnice, ustvarjene z umetno inteligenco. Številni so oglasu nasedli, a jih je na prizorišču pričakalo le mračno, prazno dvorišče. Bližnji stanovalci pravijo, da ljudje hodijo sem in tja, prepričani, da tržnica obstaja. Ko ugotovijo, da je ni, se razočarani odpravijo domov. Lažne slike in videoposnetki sejma so se pojavili na Facebooku, Instagramu in TikToku. Z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo tržnice je objavil tudi eden večjih profilov, London Travelers, ki ga upravlja ameriška potovalna agencija @hotel, a jo je pozneje odstranil.