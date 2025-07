Objavljeno: 14.7.2025 09:00

Tudi kripto profesionalci nasedajo prevaram

Vodilni osebi iz podjetja MoonPay sta postali nenavadni žrtvi kripto prevare, ko sta želeli donirati sredstva za inavguracijo Donalda Trumpa in pri tem izgubili 250.000 USD v Ethereumu.

Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje sta žrtvi, ki ju dokumentacija poimenuje kot Ivan in Mouna, skoraj gotovo izvršni direktor podjetja MoonPay Ivan Soto-Wright in finančna direktorica Mouna Ammari Siala. Preiskava razkriva, da sta bila omenjena zavedena prek elektronske pošte, ki naj bi jo prejela od Steva Witkoffa, predsednika Trumpovega inavguracijskega odbora. Sporočilo je bilo lažno, z rahlo spremenjenim naslovom. V njem naj bi domnevni prevarant prejemnika pozval k nakazilu 250.000 dolarjev v kriptovaluti Ethereum na določen naslov. Mouna je v potrditvenem sporočilu poslala povezavo do transakcije, ki se je izkazala za lažno. Kripto sredstva so bila nato razpršena na več naslovov, kar je značilna taktika za pranje denarja. Osumljenec naj bi imel povezave z Nigerijo.

MoonPay, sicer znano podjetje za enostaven nakup kriptovalut, je bilo v preteklosti povezano tudi s promocijo NFT-jev slavnih osebnosti, kot tudi z nedavnim zagonom Trumpovega meme kovanca. Iz podjetja razkritja prevare še niso komentirali.