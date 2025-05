Objavljeno: 15.5.2025 11:00

Tudi doživljenjske naročnine niso več to, kar so nekdaj bile

Ponudnik VPN storitev VPNSecure je odpovedal vse doživljenjske naročnine, ker novi lastniki niso vedeli, da so jih prodajali.

Po poročanju spletišča TechSpot in objavah uporabnikov na Redditu je VPNSecure prek elektronske pošte stranke obvestil, da prejšnji lastniki podjetja niso razkrili obsežnega števila prodanih doživljenjskih naročnin in te niso bile vključene v prevzemno pogodbo, zato se po njihovem mnenju ne čutijo dolžne spoštovati starih obveznosti. Sprva je podjetje izklopilo le neaktivne račune (tiste, ki niso bili uporabljeni šest mesecev ali več), a nato ukinili dostop vsem uporabnikom z doživljenjsko naročnino. Uporabniki so nad izgubo dostopa do storitve, za katero so domnevali, da bo trajala vse življenje, seveda upravičeno ogorčeni. Takoj so sprožili akcijo ter izbrskali oglas iz leta 2022, kjer podjetje še vedno oglašuje doživljenjske pakete, kar postavlja pod vprašaj verodostojnost trditev o nevednosti. Uporabniki so bili razočarani tudi nad alternativami, podjetje jim je ponudilo popuste za prehod na nove časovno omejene pakete, a mnogi menijo, da so ti popusti skromni in ne nadomestijo izgube storitve, za katero so že plačali.

Primer VPNSecure opozarja na širši problem doživljenjskih naročnin pri digitalnih storitvah, zlasti tistih, ki se oglašujejo po izjemno nizkih cenah. Pogosto gre za tržno strategijo, ki ustvari vtis dolgoročne vrednosti, dejansko pa podjetja takšne obveznosti pogosto ne morejo (ali nočejo) dolgoročno spoštovati, še posebej, če pride do menjave lastništva. Poraja se vprašanje, od koga življenje je mišljeno v izrazu doživljenjski. Od kupca ali od podjetja, ki tovrstno storitev ponuja?