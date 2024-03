Tudi ZDA s tožbo nad Apple

Ameriško ministrstvo za pravosodje je vložilo prelomno tožbo proti Applu, v kateri tehnološkega velikana obtožuje monopoliziranja trga pametnih telefonov in zatiranja konkurence.

Po Evropski uniji, ki je podjetju iz Cupertina nedavno izrekla globo v višini 1,8 milijarde evrov, Apple tožijo tudi Združene države Amerike. Ameriško ministrstvo v tožbi trdi, da je Apple zlorabil svoj nadzor nad trgovino za mobilne aplikacije z namenom prikleniti nase tako stranke kot razvijalce. Apple obtožujejo, da je z lastnimi pravili omejil dostop do svoje strojne in programske opreme, da bi povečal lasten dobiček, hkrati pa zvišal stroške za stranke in zadušil inovacije. Generalni državni tožilec Merrick Garland pravi, da so v Cupertinu ohranili monopolno moč na trgu pametnih telefonov ne tako, da so s tehničnimi inovacijami ostali pred konkurenco, ampak s kršitvijo zveznega protimonopolnega zakona.

Oseminosemdeset strani dolga tožba se osredotoča na pet področij, kjer naj bi Apple zlorabil svojo moč. ZDA med drugim trdijo, da je Apple s postopkom pregledovanja aplikacij preprečeval razvoj tako imenovanih super aplikacij in aplikacij za pretakanje, saj ga je skrbelo, da bi takšne aplikacije uporabnike manj spodbujale k uporabi telefonov iPhone. Prav tako navajajo, da je Apple otežil povezovanje telefonov iPhone s pametnimi urami tekmecev in blokiral banke in druga finančna podjetja, da bi dostopali do njegove tehnologije plačevanja z dotikom, kar mu omogoča, da zasluži milijarde provizij od obdelave transakcij s storitvijo Apple Pay. Med nepošteno prakso se je znašel tudi način, kako Apple obravnava sporočila, poslana s konkurenčnih telefonov, in jih razlikuje z zelenimi mehurčki ter omejuje videoposnetke in druge funkcije. Applovi ukrepi naj bi povzročili socialno stigmo, ki je tehnološkemu velikanu pomagala ohraniti vodilni položaj na trgu.

To je tretja tožba proti Appla s strani ameriške vlade od leta 2009 in prva pod administracijo predsednika Bidna. Če vlada v tožbi zmaga, bi lahko Apple prisilila k spremembi sedanjih pogodb in praks ali celo pripeljala k razpadu podjetja. Morebitne spremembe bodo v veljavi šele čez nekaj let, saj bo tožba morala prehoditi še dolgo pot skozi sodišča. Delnice podjetja Apple so po objavi novice vseeno padle za več kot 4 odstotke.