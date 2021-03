Tudi Xiaomi s 108 MP kamero in 120 Hz zaslonom OLED

Xiaomi je predstavil serijo telefonov Redmi Note 10, ki ob zmerni ceni vsebujejo tehnične priboljške, ki jih navadno najdemo v telefonih najvišjega ranga. Cene (in dobavljivost) za slovenski trg še niso znane, vendar najmočnejši model iz serije denimo v Indiji (preračunano) stane borih 220 evrov.

Vir: TheVerge

Predstavljeni so bili modeli Redmi Note 10 Pro , Note 10S, Note 10 in Note 10 5G, pri čemer je najmočnejši prvi. Pohvali se lahko z glavnim tipalom za fotoaparat, ki ima ločljivost kar 108 megapik, dodano je še 8 MP tipalo za ultra široko zajemanje, 5 MP makro in 2 MP tipalo za določanje globine (ToF). Selfi kamera ima ločljivost 16 MP. Zaslon diagonale 6,67 palca je tipa OLED in omogoča mehko 120 Hz osveževanje, kar so do sedaj premogli le najdražji modeli Samsung (najdražji Huawei zmorejo 90 Hz, iPhoni pa te tehnologije še nimajo, z izjemo tablice iPad Pro)

Na papirju so vrednosti primerljive z najmočnejšimi Samsungi (in najmočnejšimi modeli Xiaomi Mi 11) in to je verjetno tudi Xiaomijev cilj – prepričati s številkami. Številke seveda niso vse, ključna je programska oprema (in algoritmi), pa tudi številke, ki niso tako očitne. Denimo, da je tipalo ločljivosti 108 MP (ki je le mejno smiselno celo v vrhunskem Samsung Galaxy S21 Ultra) manjše kot v Mi 11, kar pomeni, da so rezultati verjetno manj ostri in natančni, predvsem pa telefon procesorsko ni enakovreden vrhunskim modelom. Procesor je namreč srednjerazredni Snapdragon 732, telefoni pa imajo 6 ali 8 MP pomnilnika, veliko 5020 mAh baterijo in hitro polnjenje. »Manjka« brezžično polnjenje, pa tudi bralnik prstnih odtisov ni pod zaslonom, ampak na tipki za vklop.

Toda – Xiaomi se od nekdaj trudi za dobro razmerje cena : kakovost. Zapisano v tej smeri obeta, videli bomo, kako se bo to obneslo na testu.