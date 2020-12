Tudi Xiaomi brez napajalnika

Apple je med proizvajalci telefonov očitno sprožil novost - ob telefonih ne bomo več dobili napajalnikov. Po Samsungu je to napovedal še Xiaomi.

Velja omeniti, da so se pri Xiaomiju še pred kratkim norčevali iz Applove poteze (pri predstavitvi modela Mi10T Pro so izjavili, da »ne bodo ničesar izpustili«). Tudi Xiaomi je kot glavno vodilo pri tej potezi navedel skrb za okolje... V kratkem bodo predstavili telefon Mi 11, ki bo prvi, ki ne bo imel priloženega napajalnika. Skrb za okolje se zdi povsem legitimna, a bi po našem mnenju podjetja več dosegla z drugimi potezami – denimo z boljšimi možnostmi popravljanja naprav, kar bi podaljšalo življenjske dobe, s tem pa občutno znižalo količino odpadkov. A bi se to seveda bolj poznalo na njihovih finančnih bilancah. Pri odpravi napajalnikov pa si lahko obetajo še za kak odstotek večji zaslužek.