Tudi Walmart bi rad imel TikTok

Približuje se petnajsti september, ko bo ameriška država prepovedala delovanje aplikacije TikTok, razen, če bo podjetje prodano ameriškemu lastniku. Ameriška podjetja si očitno obetajo dober posel, saj je kandidatov za nakup vedno več.

Pisali smo že, da se o nakupu TikToka (celo neposredno s predsednikom Trumpom!) pogovarja veliki Microsoft, podobne ideje ima tudi Twitter, od nedavnega je na spisku tudi velikan Oracle. Najnovejši kandidat za nakup pa je – Walmart. Walmart je sicer ameriški velikan »fizičnih« veleblagovnic, pri morebitnem nakupu pa naj bi se menda povezal z Microsoftom.

Na vprašanje BBCja so odgovorni pri Walmartu zanimanje za Tik Tok potrdili z besedami »Prepričani smo, da bi partnerstvo med Walmartom in Microsoftom doseglo pričakovanja ameriških uporabnikov TikTok in hkrati zadovoljilo skrbi ameriških regulatorjev.«.

Uporabniki TikTok so sicer mlajši od 25 let, obvladovati jih, oz. imeti možnost nagovarjati jih z oglasi, pa je očitno ocenjeno kot zelo dobičkonosno. Poznavalci menijo, da bi nakupna cena za TikTok lahko segla do 30 milijard ameriških dolarjev.

Ustanovitelj kitajskega podjetja Bytedance, ki je lastnik TikToka, je na kitajskem kritiziran, ker se je odločil prodati ameriški del TikToka, vendar se brani, da je bila to edina možnost za preživetje na ameriškem tržišču.