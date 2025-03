Objavljeno: 20.3.2025 07:00

Tudi v Sloveniji Googlovi Pixel kliče 112 prek satelita

Lastniki novih Googlovih telefonov Pixel 9 so v minulih dneh prejeli nadgradnjo operacijskega sistema Android, ki jim je prinesla funkcijo, ki varuje življenja. Tudi v odsotnosti mobilnega signala lahko stopi v stik z reševalnimi službami na številki 112, saj lahko sms pošlje z uporabo satelitov.

Prvi je to funkcijo že leta 2022 uvedel Apple na novem iPhonu, zato je kmalu sledil tudi Google. Tudi slednji jo je napovedal že lani poleti, a posodobitve na naš kos sveta kapljajo počasi. Sedaj so podpisane vse pogodbe, zato smo z novo nadgradnjo dobili to možnost tudi v Kokoško. Po trenutno dostopnih informacijah bo funkcija dve leti brezplačna, nato pa bi Google utegnil začeti zaračunavati naročnino, a to še ni znano. Apple na iPhonih 14 in 15 funkcijo brezplačno nudi do novembra letos.

Prav tako ni znano, kdaj bo Google funkcijo podprl na drugih androidnih telefonih. Za zdaj potrebujemo Pixel 9 ali Pixel 9 Pro. V sili lahko pošljemo sms na 112. Postopek se sproži, če telefon nima nobenega mobilnega signala (ne nujno le operaterjevega, temveč tudi drugih operaterjev). V tem primeru klic na 112 ne uspe, zato telefon ponudi pošiljanje sporočila prek satelita. Telefon nas povpraša po osnovnih informacijah o nesreči, nato pa lahko pošljemo sporočilo na sms prek satelita. Za delovanje je nujna uporaba privzete aplikacije Google Messaging.