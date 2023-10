Tudi telefoni imajo rok trajanja

Spletni portal Komando opozarja, da imajo pametni telefoni določeno življenjsko dobo.

Ljudje pametne telefone običajno uporabljamo, dokler delujejo. Mobilni telefoni sčasoma začnejo slabše delovati, njihova baterija se hitreje izprazni in pogosto se pojavijo okvare. Kljub temu se nekateri modeli izkažejo za bolj vzdržljive kot drugi. Ker imajo tudi mobilni spremljevalci določen rok trajanja, je njihova uporaba po datumu poteka tvegana, saj proizvajalci na napravo ne pošiljajo več varnostnih posodobitev. Zastarel telefon je za hekerje prava zakladnica, saj lahko hitro dostopajo do vseh informacij na njem. Od osebnih podatkov, bančnih računov do zdravstvenega stanja posameznika, vse jim je postreženo na pladnju.

Povprečna življenjska doba pametnih telefonov danes znaša približno dve leti in pol. Večje znamke, kot sta Apple in Samsung, imajo običajno daljšo življenjsko dobo kot manjša podjetja. Na primer, iPhone ima povprečno življenjsko dobo med 4 in 8 let, Samsung med 3 in 6 let, Google Pixel med 3 in 5 let ter Huawei med 2 in 4 leti. Če želimo izvedeti, kdaj je bil naš telefon izdelan, lahko to storimo z nekaj raziskovanja. Datum izdelave je običajno naveden na embalaži ali v priloženi dokumentaciji. Če ga ne najdemo, nam na pomoč priskoči splet in spletišča, kakršno je Endoflife.date, ki razkrije datume poteka in življenjske cikle tako za naprave kot programe. Ob vsem navedenem se je treba zavedati, da se življenjska doba naprave razlikuje od modela do modela in se začne od trenutka izdelave naprave, ne od nakupa.