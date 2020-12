Tudi T-2 zanima vstop med omrežja 5G

Iz podjetja T-2 so sporočili, da na sedežu podjetja preizkušajo komunikacije 5G in sicer v frekvenčnem območju mmWave (3600 MHz), za katerega so od agencije AKOS dobili dovoljenje za testno delovanje.

Njihova ambicija je 5G ponuditi v drugem letu, ko nameravajo na javnem razpisu pridobiti pravice za uporabo omenjenega frekvenčnega območja. V prvi fazi jih zanimajo mikro bazne postaje, ki »z manjšo izsevano močjo pokrivajo manjša območja, kjer se pričakuje visoka uporaba mobilnih storitev, zlasti v urbanih središčih in gosto naseljenih krajih.«

V nadaljevanju naj bi projekt razširili tudi z nekoliko večjimi postajami, ki bi bile primerne za pokrivanje večjih območij.

Na testnem poligonu trenutno dosegajo hitrosti, ki so višje od 1 Gb/s.