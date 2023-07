Objavljeno: 6.7.2023 05:00

Tudi sončne elektrarne tarče hekerjev

Ko postaja čedalje več pametnih in dosegljivih, včasih celo nastavljivih prek interneta, rastejo tudi tveganja. Seznamu naprav, ki jih lahko napadejo hekerji, se nepresenetljivo pridružujejo tudi sončni paneli.

To pot so ranljive naprave, ki jih prodaja japonsko podjetje Contec pod znamko SolarView. Te omogočajo z oddaljenim dostopom spremljati delovanje manjših sončnih elektrarn. Potencialno prizadetih je okoli 30.000, vsaj 600 pa je potrjeno ranljivih in dostopnih na spletu. Ranljivost, ki jih ogroža (CVE-2022-29303), ima oceno resnosti 9,8 od 10. Zanjo popravek že obstaja, a ga marsikdo še ni namestil.

Že minuli mesec so raziskovalci iz Palo Alto Networks opazili, da ranljivost hekerji izkoriščajo tudi v praksi. To ni edina ranljivost, ki so jo bili odkrili v SolarView, zato vsem svetujejo nadgradnjo na različico vsaj 8.10.