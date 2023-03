Tudi slovenska državna uprava po novem odsvetuje TikTok

Vladni urad za informacijsko varnost vsem državnim uslužbencem priporoča, da na službenih mobilnih napravah ne uporabljajo aplikacije TikTok. Opozarjajo, da aplikacija zahteva veliko pravic pri nadzoru in dostopu do podatkov o napravi, na kateri je nameščena.

Priporočilo temelji na analizah domačih in tujih organizacij, predvsem organov, pristojnih za kibernetsko varnost, izhaja iz dopisa, ki ga je pridobila STA. V slednjem vladni urad pojasnjuje, da se je v javnosti že večkrat pojavilo opozorilo o vprašanjih zbiranja podatkov uporabnikov aplikacije TikTok in s tem povezanih vprašanj o zasebnostih.

Kot so še opozorili, aplikacija zahteva veliko pravic pri nadzoru in dostopu do podatkov o napravi, na kateri je nameščena. "To je sicer lastnost, ki je znana tudi pri aplikacijah drugih družbenih omrežij, pri pridobivanju soglasja lastnika naprave pa je TikTok bolj vztrajen od drugih," piše v priporočilu.

Zaposleni podjetja ByteDance, ki je lastnik omenjenega omrežja, namreč lahko dostopajo do uporabniških podatkov, v preteklosti pa je do zlorabe dostopa v podjetju že prišlo, so opozorili na vladnem uradu za informacijsko varnost. Ob tem opozarjajo tudi na propagandne aktivnosti in vplivanje na javno mnenje. "Zlorabljeni profili na družbenem omrežju se lahko izkoriščajo za distribucijo zlonamerne programske opreme ali usmerjajo uporabnike na zlonamerna ali zavajajoča spletna mesta," so še zapisali.

V priporočilih so spomnili tudi, da je Evropska komisija svojim zaposlenim že prepovedala uporabo aplikacije TikTok, podobno so za zaposlene v državni upravi storile tudi ZDA in Kanada. Prav tako so v zadnjih dneh podobna opozorila in priporočila izdale številne države članice EU, generalni sekretariat Sveta EU pa je začasno ustavil uporabo aplikacije za svoje zaposlene, so na vladnem uradu zapisali v priporočilu.

VIr: STA.