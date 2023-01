Objavljeno: 26.1.2023 12:24

Tudi pametni telefoni z občutnim padcem prodaje

Po poročanju analitskega podjetja IDC so proizvajalci pametnih telefonov v zadnjem četrtletju prejšnjega leta zabeležili največji padec prodaje doslej.

V primerjavi z istim obdobjem lani se je po svetu prodalo za 18,3% manj telefonov, skupen padec za celo leto pa je 11,3%. V zadnjem četrtletju se je prodalo dobrih 300 milijonov telefonov, v 2022 pa skupaj 1,21 milijard, kar je primerljivo z letom 2013. Razlogov je več, med drugim tudi inflacija in ekonomska negotovost.

Med večjimi proizvajalci je največji padec v omenjenem četrtletju zabeležil Xiaomi (26,3% v primerjavi s prejšnjim letom), Vivo (sicer na petem mestu med proizvajalci, predvsem zaradi domače kitajske) je imel padec 18,9%, Apple, Samsung in Oppo pa vsi okoli 15%. Gledano tekom celega leta so se še najbolje držali pri Applu, saj so prodali le za 4% manj telefonov kot v letu 2021.