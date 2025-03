Tudi Opera bo brskala namesto nas

V brskalnik Opera prihaja nova funkcija Browser Operator, ki omogoča uporabnikom, da umetni inteligenci zaupajo različne naloge, kot so iskanje izdelkov za nakup, rezervacija hotelov in celo nakup vstopnic za športne dogodke.

Funkcija Browser Operator temelji na samodejnem brskanju s pomočjo umetno inteligentnega agenta, kjer uporabnik vnese zahtevo, brskalnik pa nato samostojno izvede raziskavo in predstavi rezultate. V video demonstraciji je Opera prikazala, kako lahko uporabnik naroči brskalniku, naj poišče 12 parov belih nogavic Nike v moški velikosti 10, ki so na voljo za nakup. Brskalnik nato opravi več korakov raziskave in prikaže ustrezne možnosti. Podobno je Opera pokazala, kako lahko Browser Operator poišče vstopnice za tekmo Newcastle United in nato nadaljuje z iskanjem letalskih kart ter hotela za najdene datume.

Funkcija Browser Operator je trenutno na voljo le kot predogled in še ni del uradne različice brskalnika. Pri Operi prav tako ne razkrivajo, ali bo storitev plačljiva. Pričakujemo, da bo funkcionalnost uradno na voljo v okviru njihovega programa AI Feature Drop v bližnji prihodnosti.

_lLVSLAekYk