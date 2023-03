Tudi OnePlus pripravlja preklopni telefon

Direktor podjetja OnePlus, Kinder Liu, je na sejmu MWC potrdil prihod preklopnega telefona.

Telefon naj bi prišel v drugi polovici leta, bo pa v obliki knjige, torej podobno kot Samsungov Galaxy Z Fold (in ne manjši Z Flilp). Velja poudariti, da je sestrsko podjetje Oppo že decembra splavil tak model, imenovan Oppo Find N2, v spletu se tako pojavljajo ugibanja, da bi lahko bil model OnePlus zelo podoben omenjenemu telefonu Oppo.

OnePlus je pred leti hitro dobil renome podjetja z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno, zaradi česar so postali zelo popularni med zahtevnejšimi uporabniki. V zadnjih letih pa so jih tekmeci povsem dohiteli – tudi druga podjetja, ki sodijo v skupno okrilje podjetja BBE. Poleg OnePlus in omenjenega Oppo sta to še Realme in Vivo.