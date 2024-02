Tudi Nvidia z oglasi

Brezplačno različico pretočne igričarske storitve GeForce Now bodo od 5. marca dalje prekinjali oglasi.

Pretočne storitve v zadnjem času masovno uvajajo ravno tisti prijem, katerega odsotnost jih je ustoličila na prestol sodobne zabave. Pridružuje se jim Nvidia, ki bo od marca naprej igričarjem pred vsako igralno sejo brezplačne različice storitve GeForce Now prikazala dve minuti reklam. Nvidia potezo upravičuje z visokimi stroški obratovanja in trdi, da bodo na račun oglasov čakalne dobe krajše.

Uporabniki brezplačne različice storitve GeForce Now lahko uživajo v eni uri igranja brez stroškov, vendar so po končani uri igranja prekinjeni in morajo čakati v vrsti, preden lahko nadaljujejo. Najbolj zagrizeni igralci, ki ne želijo plačati naročnine, bodo tako prisiljeni v ogled reklamnih sporočil vsakič, ko bodo čakali za nadaljevanje igranja. Med igranjem oglasov ne bo, zato ne bodo tako moteči in vsiljivi, kot so oglasi na Netflixu ali Amazon Prime Video.