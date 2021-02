Tudi nova ameriška administracija proti Huaweiu

Gina Raimondo, nominiranka novega ameriškega predsednika Joe Bidena za ministra za trgovino, je v odgovoru na pisna vprašanja republikanskih senatorjev povedala, da se spiska podjetij, ki predstavljajo nevarnost za ZDA, ne bo dotikala.

T.i. »entity list« je namenjen prepovedi trgovanja z ZDA »nevarnimi« podjetji in med drugim vsebuje kitajska podjetja kot so Huawei (5G, telefoni), ZTE (5G), Hikvision (video nadzor) in SMIC (izdelava integriranih vezij, oz. čipov). Zaradi tega spiska denimo Huaweievi telefoni že dolgo ne smejo imeti nameščenih Googlovih storitev (Trgovina Play, Gmail, Zemljevidi…), izdelovalci integriranih vezij (TSMC…) pa jim ne smejo izdelovati procesorjev. Hkrati se zaradi tega spiska (oz. pritiska američanov) vse več držav po svetu odloča, da prihajajočih omrežij 5G ne bodo gradili z opremo Huawei. Najverjetneje bo tako tudi pri nas.

Kar nekaj ključnih kitajskih podjetij (vključno s Huaweiem) je bilo na ta spisek dodanih v času predsednika Trumpa, zato so nekateri menili, da se bo stanje po menjavi oblasti spremenilo. Kot kaže, temu ne bo tako, ameriška politika je do zunanjih groženj in »groženj« največkrat zelo dobro povezana in enoznačna.