Objavljeno: 1.5.2024 16:00

Tudi Microsoft ima svojega strica iz ozadja

Čeprav se je Bill Gates iz Microsofta umaknil že pred leti in na prvi pogled nima več nobene besede pri vodenju podjetju, ki ga je ustanovil, je resnica drugačna. Gates ima še vedno velik vpliv v podjetju, strategije pa kuje zlasti na področju umetne inteligence. Ko je bil ChatGPT še globoko v prihodnosti, je Gates že opozarjal, da morajo investirati na to področje.

Že leta 2017 je Gates poslal sporočilo direktorju Satyi Nadelli in nekaj višjim menedžerjem, v katerem jih je opozoril na prihodnost, ki jo bodo krojili agenti umetne inteligence, ki bodo bistveno zmogljivejši kot Siri ali Alexa tistega časa. In res – pet let pozneje smo dobili ChatGPT.

Microsoft je v preteklosti to že poizkušal, a so bili pred časom. Sponka v Officeu in pogovorni robot Tay sta bila pač okorna in prilično nesposobna. Danes je Copilot nekaj povsem drugega. Ljudje iz podjetja vedo povedati, da je Gates še vedno vpleten v načrtovanje, strateške odločitve in investicije. Gates je med drugim zagovarjal investicijo v OpenAI in Gates je vztrajal, da je treba čim prej splaviti Bing, ki bo imel povezavo s ChatGPT.

Gates se je uradno iz podjetja poslovil leta 2020, ko je odstopil kot predsednik upravnega odbora. Leto 2021 je prineslo afero o Gatesovih neprimernih odnosih do žensk v podjetju in Nadella ter ostali vidni menedžerji so se jeli distancirati od Gates. A to je bila predstava za javnost. V ozadju je bilo Gatesovo mnenje o vseh pomembnih odločitvah še vedno ključno. Gates je danes stric iz ozadja.

Business Insider