Objavljeno: 24.11.2022 07:00

Tudi Mercedes z naročnino za večjo zmogljivost motorja

Nemški proizvajalec avtomobilov nadaljuje s sistemom naročnin na zmogljivosti, ki jih avtomobil že ima, vendar se odklenejo šele ob plačilu. Po novem električni modeli Mercedes-EQ EQE in Mercedes-EQ EQS na ameriškem tržišču za 1200 dolarjev letno pridobijo 20-24 % višje zmogljivosti, kar vključuje pospeške (0,8 - 0,9 s do 100 km/h manj) in navor.

Pisali smo že o tem, da je Mercedes v modelu EQS podobno za(od)klenil krmiljenje zadnjih koles. V osnovni različici se lahko zasučejo za 4,5 stopinje, s programsko nadgradnjo pa se odklene zasuk do 10 stopinj. Fizično zmore to vsak izdelani primerek, a le če (v Nemčiji) plačamo 489 evrov letne naročnine ali pa 1.169 evrov za tri leta. Še zanimivejše pa je, da je v ZDA ta možnost del standardne opreme, medtem ko je v Nemčiji za trajno rabo treba doplačati.

Podobno ima BMW za nekatere svoje modele naročnino za ogrevanje sedežev, medtem ko so se pred časom naročnini (80 dolarjev) na Apple CarPlay in Android Auto odpovedali. Bržkone zato, ker jih vsi drugi proizvajalci nudijo brezplačno.

Pionir tovrstnih naročnin je seveda Tesla. Teslina vozila imajo že vgrajenega »avtopilota«, ki vozniku pomaga pri najnevarnejših elementih vožnje, denimo krmiljenju, pospeševanju in zaviranju pred ovirami. Z izrazom FSD (full self-driving) pa označujejo naprednejše sisteme za asistenco pri vožnji, ki pa niso brezplačni. Kdor ima osnovnega avtopilota, lahko za 200 dolarjev mesečno naroči FSD, medtem ko bo lastnike izboljšanega (enhanced autopilot) naročnina stala 100 dolarjev mesečno. Potreben je seveda avtomobil z računalnikom, ki podpira FSD 3.0. Kdor tega nima, lahko za 1.500 dolarjev nadgradi strojno opremo v vozilu (računalnik) in potem kupi še naročnino.