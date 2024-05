Tudi LinkedIn z igrami

LinkedIn se podaja v svet iger. Od danes lahko uporabniki mobilne aplikacije ali namizne različice poslovnega družabnega omrežja igrajo eno izmed treh iger: Pinpoint, Queens in Crossclimb.

LinkedIn se pridružuje številnim medijem, ki iščejo nove načine za pridobivanje in ohranjanje uporabnikov ter za zaslužek, še posebej v času upadanja prihodkov od oglasov. New York Times je na primer s svojimi igrami, na čelu z Wordle, na ta način pridobil veliko število naročnikov. Podobnim strategijam sledijo tudi druge publikacije in podjetja, kot je Netflix, ki redno širijo svojo ponudbo kakovostnih igričarskih naslovov.

Uporabniki LinkedInove mobilne ali namizne aplikacije lahko zaigrajo besedno igro Pinpoint, kviz Crossclimb ali sudokuju podobno Queens. Igre so dostopne enkrat na dan, po igranju pa so uporabnikom na voljo različne metrike, kot so najboljši rezultat, dnevni niz, lestvice in podatki o tem, kdo iz njihove mreže stikov je igral isto igro. Igre najdemo v razdelku LinkedIn News in My Network na namizju ali zavihku My Network na mobilnih napravah.