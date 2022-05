Tudi Kanada v svojih omrežjih 5G prepovedala Huawei

Poleg naprav in programske opreme Huawei so Kanadčani iz svojih omrežij izključili tudi kitajski ZTE.

Kanada je tako še zadnja iz koalicije »petih oči«, ki je uvedla tovrstni ukrep. Varnostno zavezništvo je sicer nastalo po drugi svetovni vojni in vključuje še ZDA, Veliko Britanijo, Novo Zelandijo in Avstralijo.

Podobne odločitve so sicer padle tudi že v Evropi, le da so tu večinoma manj stroge, z izključitvijo kitajskih podjetij le iz jedrnih sistemov, medtem ko so antenski deli dovoljeni. Tudi pri nas.

Spomnimo, ZDA in zahodni zavezniki Huawei in nekatera druga kitajska podjetja obtožujejo povezav s kitajskimi oblastmi in vojsko, zato jim ne želijo prepustiti ključnih komunikacij v svojih državah. Zahod se za gradnjo omrežij 5G zato v večini odloča za sodelovanje s podjetji Ericsson in Nokia.