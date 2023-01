Tudi Japonska in Nizozemska omejili izvoz tehnologije na kitajsko

Po pisanju časnika Bloomberg seJaponska in Nizozemska pridružujeta ZDA z omejitvami izvoza tehnologije, povezane z izdelavo mikrokrmilnikov.

Omenjajo nizozemske podjetje ASML Holding HV, to razvija stroje za fotolitografijo, kritične za izdelavo procesorjev. Med japonskimi podjetij pa se omenja Tokyo Electron (ta prav tako razvija naprave za izdelavo procesorjev in elektronike) ter Nikon. Cilja ameriških oblasti je seveda močno omejiti kitajske sposobnosti za izdelavo lastnih procesorjev. Pri tem so se ameriška podjetja že pritožila, da so v slabšem položaju, če se omejitve ne razširi še na podjetja z drugih držav.