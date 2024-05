Objavljeno: 15.5.2024 10:00

Tudi Intelov superračunalnik presegel eksaflop

Novi superračunalnik Aurora, ki stoji v laboratoriju Argonne v ZDA in še ni pri polni zmogljivosti, je dosegel hitrost 1,012 eksaflops. S tem je prvi sistem na Intelovi platformi, ki je presegel magično mejo. Doslej je to uspelo le superračunalniku Frontier, ki uporablja AMD-jeve procesorje.

Auroro gradijo že od leta 2023, ko je s polovično zmogljivostjo dosegel 585 petaflops. Tedaj je že bilo jasno, da bodo v prihodnosti presegli eksaflop. Za najnovejše teste so uporabili 9234 vozlišč, dosegel pa je drugi najboljši rezultat na lestvici Top 500. Frontier zmore 1,2 eksaflops, torej Intel čaka še kar nekaj dela, da ga ujame.

Intel sicer trdi, da Aurora zmore 10,61 »AI eksaflops« in da je s tem najzmogljivejši superračunalnik za uporabo v umetni inteligenci. Kaj točno so s tem mislili in kako so to izmerili. Klasične eksaflope so seveda merili z LINPACK-om.

Aurora ima 166 omar, 21.248 procesorjev Intel Xeon in 63.744 GPU-jev.