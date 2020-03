Tudi Huawei P40 Pro bo meril na fotografski prestol

Konec marca naj bi Huawei predstavil telefon P40 Pro, sodeč po govoricah pa naj bi ponudil res zmogljivo fotografsko izkušnjo.

Predstavljeni naj bi bili trije modeli – P40 Lite s tremi kamerami (ta je že naprodaj), P40 s štirimi in P40 Pro s kar petimi, cenovno naj bi bili primerljivi s Samsungovo družino Galaxy S20. Najzmogljivejši P40 Pro naj bi za glavno kamero uporabljal Sonyjevo tipalo s 52 milijoni pik, za ultra-široke posnetke bo tipalo s 40 MP, zraven pa bosta še kameri za 3-kratni in 10-kratni optični zum. K tem bodo dodali tipalo za prepoznavo globine, tipalo za prepoznavo temperature svetlobe, seveda pa tudi bliskavico LED in namenski mikrofon. Spredaj pa bosta še dve kameri za zajem "selfijev". Velja omeniti, da pri Monitorju že v naslednji številki načrtujemo članek o trenutno najzmogljivejših fotografskih telefonih – Samsungov Galaxy S20 Ultra, Huawei P30 Pro in iPhone XS.

Vsi modeli P40 bodo uporabljali Huaweijeve procesorje Kirin, podpirali bodo tudi omrežja 5G. Na njih bo nameščen Android 10, seveda brez Googlovih storitev. Svetovna predstavitev teh novosti naj bi bila 26. marca v Parizu, a glede na govorice zadnjih dni vse kaže, da bo predstavitev zaradi nevarnosti koronavirusa odpovedana.