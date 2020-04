Tudi Google v boj z Zoomom!

Meteroski vzpon rešitve Zoom, ki se je začel po vzpostavitvi globalne karantene, je treba ustaviti, so ugotovili dosedanji videokonferenčni velikani. Microsoft (Skype), Cisco (Webex) in Google, pa tudi manjši ponudniki, kot je denimo Whatsup, na tem močno delajo. Google bo denimo popolnoma odprl storitev Google Meet.

Google Meet, ki je bil do nedavnega znan pod imenom Hangouts Meet, bo v kratkem na voljo popolnoma brezplačno, so sporočili pri Googlu. Do sedaj je bil servis na voljo le uporabnikom oz. naročnikom poslovnega in izobraževalnega paketa G Suite. Po novem bo z Meetom lahko brezplačno komuniciralo do 100 uporabnikov in to neomejeno časa. Po 30. septembru bo morda uvedena omejitev – dolžina seanse naj ne bi presegla 60 minut.

Kljub brezplačnosti bo Google Meet vendarle vsaj nekoliko omejen – za njegovo uporabo bo treba biti prijavljen v Googlov ekosistem, kar bo omogočilo večji nadzor organizatorja sestanka nad sodelujočimi. Prost dostop in kaotičnost so bili glavni krivci varnostnih težav, ki jih je imel v zadnjem času konkurent Zoom.

Zanimivo je tudi, da Google Meet po novem omogoča tudi »mrežni« pogled, ko je na zaslonu hkrati množica sodelujočih. Način, ki ga je populariziral ravno – Zoom.