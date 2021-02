Tudi Ford z vgrajenim sistemom Android Automotive

Pri Fordu so sporočili, da bo do leta 2023 »milijoni« njihovih avtomobilov za upravljanje avtomobilskega »infotainmenta« uporabljali Googlov vgradni sistem Android Automotive.

Ford ni edini, ki se je za osnovo svojega sistema, ki stoji med uporabnikom in avtomobilom, odločil uporabiti Googlov sistem. Pred njim so takšne namene oznanili že pri Volvu, General Motorsu in povezavi Renault-Nissan-Mitsubishi.

Proizvajalci avtomobilov so se dolga leta otepali preglobokega sodelovanja z velikani IT, kot sta Google in Apple, šele sčasoma so popustili in v avtomobile začeli vgrajevati podporo za telefonsko povezljivost Android Auto in Apple CarPlay. Uporabniška izkušnja v avtomobilih, ki so jo uspeli sestaviti sami, namreč nikoli ni bila niti približno tako prijazna in tekoča, kot smo je uporabniki vajeni na pametnih telefonih. Uporabniški sistemi v avtomobilih sedaj večinoma temeljijo na operacijskih sistemih Linux, Microsoft in Blackberry QNX, vendar je uporabniški vmesnik nad njimi narejen ločeno.

Kot kaže, so proizvajalci opazili, da je možnost preslikave uporabniškega vmesnika na avtomobilsko konzolo, ki ga omogočata Android Auto in Apple CarPlay, tako napredna, da so se raje odločili »sovražniku« pridružiti, če ga že ne morejo poraziti.

Ford je ob novici objavil še, da bo ob Android Automotive uporabljal tudi Googlov oblak, ki bo omogočal stalno povezljivost z avtomobili in nalaganje morebitnih nadgradenj. Seveda bodo tudi uporabniki iPhonov tudi na takih »googlovih« avtomobilih lahko uporabljali Apple CarPlay.