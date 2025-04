Tudi filmi, narejeni z umetno inteligenco, lahko osvojijo oskarja

Filmska akademija (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) je potrdila, da lahko tudi filmi, ustvarjeni s pomočjo generativne umetne inteligence, kandidirajo za najprestižnejše filmske nagrade, vključno z oskarji.

Ameriška akademija filmskih znanosti in umetnosti je v novem pravilniku zapisala, da uporaba umetno inteligentnih orodij pri izdelavi filma, ne bo negativno vplivala na njegove možnosti za nominacijo. Kljub temu bo Akademija še vedno posebej upoštevala človeški prispevek pri izbiri zmagovalcev. Z umetno inteligenco so si sicer že pomagali nagrajeni filmi, denimo The Brutalist, kjer je tehnologija izboljšala naglas igralca Adriana Brodyja, ali v muzikalu Emilia Perez, kjer so z umetno inteligenco prilagodili petje. Čeprav nekateri ustvarjalci tehnologijo sprejemajo, pa drugi, na primer igralki Susan Sarandon in Scarlett Johansson, opozarjajo na nevarnosti, ki jih prinaša zloraba podobnosti, glasu ali ustvarjalnosti brez privolitve. Med stavko hollywoodskih scenaristov in igralcev leta 2023 je bila prav uporaba umetne inteligence ena izmed osrednjih točk spora.