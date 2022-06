Tudi Cisco zapušča Rusijo

Od začetka ruskega napada na Ukrajino je več mednarodnih podjetij zaprlo svoja ruska predstavništva, sedaj je tako namero napovedal tudi Cisco.

Podjetje je v začetku marca v Rusiji in Belorusiji začasno ustavilo delovanje, sedaj pa so objavili, da nameravajo počasi povsem zapustiti ti dve državi. Pri tem obljubljajo, da bodo v neposredni komunikaciji s strankami, partnerji in prodajalci, da zaključijo tudi vse obstoječe posle. Med drugim bodo tudi vračali denar za vnaprej plačane naročniške storitve, seveda glede na to, kar pač dopušča zakon.

Investitorje so ob tem obvestili, da bo umik prisotnosti podjetje stalo okoli 200 milijonov dolarjev v tretjem poslovnem četrtletju, torej okoli 800 milijonov dolarjev na letni ravni. Kdo bo zapolnil ta del tržišča v Rusiji in Belorusiji seveda ni znano, si pa predstavljamo, da bi lahko to bila priložnost za kakšna Kitajska podjetja.

Rusija je na področju IT storitev sicer vse bolj izolirana. Med drugimi je tudi Microsoft onemogočil kar nekaj storitev, denimo blokado dela spletne strani, preko katere pridemo do prenosov Windows 10 in 11. Se je pa posledično tudi močno dvignila ruska uporaba storitev VPN (o čemer smo v preteklosti že pisali).