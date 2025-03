Objavljeno: 5.3.2025 08:00

Tudi Brother začel omejevati rabo neoriginalnih kartuš

Brother je naslednje v vrsti podjetij, ki kupce svojih tiskalnikov čedalje bolj priklepa nase in jim želi otežiti uporabo neoriginalnih črnil. Znani zagovornik pravic strank do popolnega lastništva naprav in pravice do popravila Louis Rossmann trdi, da je Brother z zadnjimi posodobitvami firmwara za tiskalnike blokiral neoriginalna črnila in onesposobil kalibracijo barv.

Rossmann je posebej razočaran, ker je v preteklosti Brother pogosto izpostavljal kot dobrodošlo alternativo za Canon in HP, ki sta začela s praksami omejevanja pravic kupcev. A Brother se jima očitno s svojimi taktikami pridružuje, je dodal. Prva sprememba, ki jo bodo uporabniki opazili po nadgradnji firmwara, je nedelovanje nekaterih neoriginalnih kartuš, ki so pred tem normalno delovale. Druga novost je kalibracija barv, ki je nujno potrebna za barvno tiskanje. Tudi ta je s posodobitvijo onemogočena, če uporabljamo neoriginalne kartuše.

Pogosto poti nazaj ni, ker proizvajalec bodisi odstrani stari firmware s spletne strani bodisi tiskalniki namestitve starejše verzije ne podpirajo. Zato Rossmann opozarja, naj bodo tiskalniki – če je to le mogoče – nepovezani v internet. Prav nobenega dobrega razloga ni, da bi imel tiskalnik dostop do interneta.

